Vidéo - Nuit des publivores : Christopher Prenat et Edouard Malakai font le buzz

Christopher Prenat et Edouard Malakai ontmis l'ambiance à la Nuit des Publivores ce week-end à la Maison de la culture. Le thème de cette année : Universal Love.Parmi les animations de la soirée, un court sketch en vidéo, reprise des "Feux de l'amour", version Prenat et Malakai. Perruque blonde et maquillage à outrance pour l'un, costume de cigare pour l'autre... leur mise en scène n'a pas laissé indifférent le public.Maquilleur, coiffeur, styliste, comédien... on a déjà vu Christopher Prenat se transformer pour divers événements. L'effet est une nouvelle fois au rendez-vous.L'organisateur de la Nuit des publivores, Tahiti expert event, a décidé de publier la vidéo du sketch sur Facebook lundi. Et c'est le buzz. Plus de 480 partages et 17 000 vues...