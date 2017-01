Vidéo - Nouvel an chinois : pour la première fois, le lion ira à Hiva Oa

Rédaction web avec Matahi Tutavae

Ce samedi, la communauté chinoise a assisté au réveil du lion. Une tradition qui remonte à une époque lointaine. Celle d'un empire qui connaissait de nombreux malheurs. L'empereur "avait un ami qu'on appelait le fou du village, qui avait un lion. Il a fait appel à lui. Son ami est venu dans l'empire pour chasser les mauvais esprits, et ça a fonctionné", raconte Charles Laux, président de l'école d'arts martiaux Jin Wu Koon. Un an après, le malheur revient dans l'empire. Le fou du village est parti. "Pour retrouver la sérénité, l'empereur a fait faire un lion en papier. Mais un lion de papier ne bouge pas. (...) Donc ils ont formé un orchestre pour faire bouger le lion."La danse du lion : bien plus que du folklore pour Charles Laux. "C'est un rituel. C'est un art martial aussi". Son école, Jin Wu Koon, proposera d'ailleurs, du 1er au 15 février, des stages et démonstrations avec un des élèves de Bruce Lee, le maître Salem Assli. Au programme : lutte debout et au sol, travail avec des bâtons, apprentissage de la coordination, dextérité...Cette année, pour les festivités du Nouvel An Chinois, le lion dansera à Tahiti mais aussi à Moorea, Bora Bora et, pour la première fois, aux Marquises. Du 7 au 12 février, le lion sera à Hiva Oa.