Vidéo - Nicolas Roux, vainqueur de la Ronde Tahitienne

Dans la catégorie Grande Ronde 110 km, Nicolas Roux s'est imposé au sprint devant le Tahitien Raimana Mataoa avec un temps de 2h35'40" contre 2h35'41" pour le coureur local. Comme on le voit cela s'est joué à un chouia près.



Le public a assisté à une belle course avec un Nicolas Roux qui maîtrisait bien son sujet et Raimana Mataoa, le champion de Polynésie qui a été extrêmement offensif et qui a fait une belle course avec un superbe finish sur le Front de Mer.



"C'était une très bonne course, on est sorti dès le début avec les locaux et le métropolitain, (…) vers la fin j'ai accéléré dans la ligne droite, mais il était encore costaud, c'est le seul qui a réussi à m'accrocher. Il est revenu sur moi vers la fin et cela s'est fini au sprint.", a déclaré Raimana Mataoa.