CULTURE

Vidéo - Nathalie Mansec-Tchong On You, candidate à Miss Dragon

Mardi 23 Mai 2017 à 12:43 | Lu 127 fois

MISS DRAGON - Nathalie Mansec-Tchong On You a 24 ans. Elle pratique la musculation, et ce, cinq fois par semaine, à raison de deux heures par jour. L'élection Miss Dragon représente pour elle, un challenge personnel. Elle tient à démontrer en participant à cet événement, que malgré son métissage, elle peut vivre pleinement sa culture chinoise, ce dont elle très fière.

PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | CHAMPIONNAT DU MONDE DE VA'A | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard