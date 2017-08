Vidéo - Møme, ménestrel 2.0

Rédaction web avec Sophie Guébel

Un an après être passé en Polynésie avec son sac à dos et sa guitare, Dj Møme revient à Tahiti pour un nouveau show. Cette fois-ci, l’artiste actuellement en tournée mondiale avec son équipe, présentera au public polynésien son premier album, "Panorama"."L'année dernière, mon passage à Tahiti a été l'une des dates les plus mémorables. Je ne m'attendais pas à un tel public, et j'étais bien décidé à revenir ici.", explique Møme, Jérémy Souillard, de son vrai nom.Son album "Panorama" a été conçu en Australie lors d'un périple qui aura duré un an. "J'avais la volonté de créer un album nomade avec des gens que j'avais rencontré sur mon chemin. J'ai acheté un van et installé un home studio dedans pour composer au gré de mes pérégrinations. Panorama est un résumé de mon expérience australienne." Un ménestrel des temps modernes cherchant l'inspiration au gré des rencontres et des voyages.Mais ne vous y trompez pas, Møme n'est pas qu'un bidouilleur sur ordi, synthé et autres machines à "faire" de la musique. C'est avant tout un musicien. Piano, guitare, sont ses instruments de prédilection. Auteur, compositeur et producteur, Dj Møme a appris le piano classique au conservatoire de Nice, la guitare et la basse en autodidacte tout en découvrant seul les boîtes à rythmes et les logiciels de production musicale à l’âge de 15 ans. Il se sert de ces "machines" uniquement pour faire fusionner tous ces sons. "Cela donne un côté "musique du monde", mélangé à de la French Touch et ce mix ne s'était pas vraiment fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ma signature musicale. Mon univers."Pour son set qui se tiendra, vendredi soir au Helios, Dj Møme se produira en live pour un vrai spectacle de son et lumière. "Il y aura toute une scénographie, un demi spectacle, demi live, tout cela mélangé à de la musique électronique."