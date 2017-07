Video - Moetai Brotherson s'abstient de voter la confiance au gouvernement Macron

Rédaction Web

Si la confiance au gouvernement, comme il était prévisible, a été votée avec une forte majorité , ce mardi à l'Assemblée Nationale, Moetai Brotherson, de son coté, s'est abstenu, et il s'en explique . "Je n'ai pas voulu voter contre la confiance au gouvernement, parce que je trouve qu'il est prématuré de sanctionner un gouvernement qui débute".S'il reconnaît qu'il aurait aimé voter "pour", dans les faits, ce qui l'en a empêché, c'est qu'il n'a pas trouvé en ce qui concerne l'outremer et en particulier la Polynésie, dans le discours de Versailles d'Emmanuel Macron et dans celui d'Edouard Philippe, "d'éléments suffisamment marquants et structurants pour pouvoir voter cette confiance." C'est ce qu'on appelle de l'opposition intelligente et constructive.Quant à sa petite phrase du jour glanée au sein de l'assemblée, pour notre député, elle provient des rangs du groupe "Les Constructifs" par la voix de leur orateur: " le gouvernement de la République En Marche voudrait être ambidextre, pour l'instant il est juste ambigu !".