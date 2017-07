Vidéo - Moerani Tauhiro ou le hula dans la peau

Après de multiples séjours à Hawaii, où elle a appris la danse hawaïenne sous la houlette de Kekela Miller, Moerani Tauhiro a atteint le grade de Ho'opaa. Plus qu'un échelon à franchir, et elle atteindra le stade de Kumu Ula, soit littéralement "source de savoir" ou enseignante.Mais pour franchir cette ultime étape, Moerani se doit de faire ses preuves. A cet effet, elle a composé, interprété et enregistré un clip, intitulé "Aloha kahiki". Tourné par Erwin Lee de Fiufilm, ce clip, rythmé par le son du ipu et la voix suave de Moerani, vous transporte dans un univers de douce quiétude où seules la beauté et la douceur ont leur place.Moerani ouvrira les portes de son école, Ha'aheo sur le site de Faratea à Taravao, dès le lundi 25 septembre. Vous pouvez la contacter via son FaceBook ou par téléphone au 87.70.88.51 pour vous inscrire.