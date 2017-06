Vidéo : Moana sera aussi adapté en maori !

Le succès continue pour Moana. Les studios Disney et Matewa Media cherchent actuellement des acteurs et chanteurs en Nouvelle-Zélande pour doubler le dessin animé en reo maori, d’après nos confrères de Stuff Les aventures de Vaina est le premier Disney à avoir été traduit en Tahitien. Désormais, le jeune public peut s’appuyer sur ce support pédagogique et ludique pour renouer avec la langue traditionnelle. C’est au tour du reo maori d’être à l’honneur chez les géants de Walt Dinsney Animations Studios !