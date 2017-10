Vidéo - Miss Univers envoie un message à Tahiti

Rédaction web

Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 a assisté au concours Miss Diva en Inde mercredi. Ce concours désigne la représentante de l'Inde à l'election Miss Univers.A la fin de l'élection qui a couronné Shraddha Shashidhar, Iris, dans une magnifique robe dorée et très près du corps, a salué les candidates et s'est prêtée aux interviews et photos. Filmée en direct via la page Facebook de Miss Universe, la belle a envoyé un bonjour à Tahiti.Iris Mittenaere est venue au fenua à l'occasion de sa préparation au concours Miss France en 2015. Il s'agissait de son premier voyage dans les îles. Elle avait été impressionnée par l' accueil polynésien et les danses.