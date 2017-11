Vidéo - Miss Tahiti se prépare au concours Miss France

Reportage : Laure Philiber

Turouru Temorere figurera-t-elle, comme Hinarani, Mehiata, Hinarere, Vaimiti et Vaea avant elle, sur le podium final ? Elle s’en donne en tout cas les moyens…La belle passe plusieurs heures par semaine avec Vanessa Roche qui guide les jeunes femmes dans leurs premiers pas sur scène…Les défilés et les talons hauts sont un univers que Turouru découvre… "C'est un monde nouveau. J'ai beaucoup à apprendre : notamment être à l'aise sur scène lors des défilés parce que je ne suis pas du tout à l'aise !""Turouru contrôle beaucoup, remarque Vanessa Roche. Du coup elle a peur de mal faire en se lâchant. Le but c'est de lui montrer que même en se lâchant, son corps mémorise ce qu'elle a fait, donc elle peut bien faire et être à l'aise."Turouru passe aussi de nombreuses heures à faire du sport pour se muscler, gainer, assurer un bon maintien. "Il faut souffrir pour être belle", assure la Miss.Turouru Temorere s’envole ce jeudi pour Paris où elle préparera l’élection pendant un peu plus d’un mois…Avec les 29 autres candidates à cette 88e élection de Miss France, elle se rendra en Californie pour les shootings et vidéos de la soirée d’élection. Une première pour ce concours. Et les reines de beauté voyageront à bord... d'ATN.Le 16 décembre prochain, à Châteauroux, Miss Tahiti 2017 espère suivre la voie de celles qui l’ont précédée… "Je ferai de mon mieux pour faire comme les 5 dernières Miss. Essayer du moins... "