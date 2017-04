Vidéo - Miss Marquises : Leslie Timau succède à Maunaiki Tavita

Rédaction Web, interview Thierry Teamo

Vendredi soir, dans les jardins de la mairie de Papeete, le public a répondu présent pour élire la nouvelle ambassadrice des Marquises. Les sept candidates se sont attelées à convaincre le jury et les spectateurs qui pouvaient également voter pour leur prétendante favorite.Le choix du public a d'ailleurs pesé dans cette élection. Il était partagé entre Ayla Kayser, la candidate n°4, Leslie Timau, candidate n°5 et Vanessa Taupotini, la candidate n°7. Mais c'est finalement Leslie Timau qui a remporté l'écharpe. Ayla Kayser est sa première dauphine et Nolwen Balch, la seconde dauphine."Je suis toute retournée. Je ne m'imaginais pas avoir ce titre-là", a confié Leslie Timau. "Je suis fière pour ma famille, pour mon île. Maintenant je vais représenter les îles Marquises pour la suite". Originaire de Tahuata, Leslie a également pu compter sur le soutien du maire de l'île, Félix Barsinas, venu spécialement pour cette élection de beauté."C'est que du bonheur", a lancé fièrement le tavana. "Les membres du jury ont fait leur choix. Elle représente dignement l'archipel mais aussi l'événement qui aura lieu à Tahuata, c'est-à-dire le Festival des arts des Marquises au mois de décembre".Les quatre autres prétendantes au titre n'ont cependant pas démérité. Le comité organisateur les a également récompensées avec des prix spéciaux.Le prix de la sympathie a ainsi été attribué à la candidate n°6, Justine Kokauani, celui du mérite est revenu à Sophie Hikutini, candidate n°3. Le troisième prix spécial, celui de la culture générale, a été décerné à la candidate n°2, Tahinavai Candelot. Enfin, Vanessa Taupotini a remporté le prix du plus beau costume traditionnel.La nouvelle reine de beauté des Marquises figurera parmi les candidates au titre de Miss Tahiti 2017. Pendant l'année de son règne, Leslie Timau devra représenter son archipel à chaque occasion sur Tahiti, aux Marquises, mais également en France et en Océanie.