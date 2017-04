Vidéo - Miriama Bono, une femme de culture à la tête du musée de Tahiti et des îles

Rédaction Web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua Mu San

Miriama Bono a rapidement gravi les échelons et est devenue un personnage incontournable du monde de l'art et de la culture. À 39 ans, elle est la nouvelle directrice du Musée de Tahiti et des îles. Après avoir étudié l'architecture durant six ans en métropole, la jeune femme prend un tout autre virage et devient artiste-peintre. De fil en aiguille, Miriama se voit confier la charge de l'organisation du FIFO durant quatre ans, pour ensuite intégrer le ministère de la Culture en tant que conseillère technique."Cette formation d'architecte m'a toujours suivie", raconte Miriama. "Ca configure une forme d'organisation et d'esprit. Dans ma pratique professionnelle, ça va être le cas également pour le musée. j'ai souvent été amenée à faire appel à ces connaissances et à les mettre en œuvre".Le musée de Tahiti et des îles existe depuis 40 ans. L'espace de plus de 3 hectares qu'occupe l'établissement, Miriama compte bien l'exploiter pour porter haut l'art et la culture. D'origine tahitienne et italienne, sa volonté est d'allier modernité et traditions."La confrontation des cultures mais aussi les formes d'expressions m'ont toujours intéressées. C'est également à travers ça que je me suis toujours intéressée à notre patrimoine et à ce qu'on peut percevoir aujourd'hui en tant que jeune polynésien".Au musée de Tahiti et des îles, la vingtaine d'employés semblent tous très satisfaits de l'arrivée de Miriama.Dans quelques jours, la nouvelle directrice dirigera sa première exposition qui a pour thème : Hoho'a. Elle sera dédiée à la photographie. Mais son défi majeure consiste en la rénovation de la salle d'exposition permanente.Miriama Bono compte également permettre une meilleure interaction entre le musée qui regorge de trésors et le public, encore trop peu présent. Plusieurs actions sont déjà programmées.