SPORT

Vidéo - Michel Bourez et Tikanui Smith surfent un paradis artificiel

Mercredi 11 Octobre 2017 à 09:19 | Lu 161 fois

SURF - Les surfeurs tahitiens Michel Bourez et Tikanui Smith se sont essayés à la vague artificielle "The Cove" au Pays Basque. Réalisation de l'entreprise Wavegarden, The Cove fait l'unanimité.

SOCIÉTÉ | TAHITI VA'A 2017 | VA'A PORTRAITS | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB