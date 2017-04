Vidéo - Meurtre sur Facebook et suspect en fuite

Rédaction web

Steven Stephens est soupçonné du meurtre d’un passant tué au hasard dans une rue de Cleveland ce dimanche. Diffusé en direct sur Facebook, on y voit le suspect s’approcher d’un homme de 74 ans. Sur les images, le tueur commente : « J'ai trouvé quelqu'un. Je vais le tuer. Je vais tuer ce vieux gars », dit-il avant d'accoster sa victime sur un trottoir et de l'abattre avant de reprendre le volant. Le meurtrier « armé et dangereux » selon la police, se vante d’avoir tué une dizaine de personnes. L’hypothèse n’a pas encore été confirmée par les forces de l’ordre. « J’ai craqué, j’ai craqué. J’ai tué 13 fils de pute mec. Et je vais continuer à tuer jusqu’à ce qu’ils m’attrapent », ajoute-t-il.Dans une conférence de presse, Calvin Williams, chef de la police de la ville, confirme que les deux hommes ne se connaissaient pas. Il indique être toujours à sa recherche ce lundi. Une chasse à l’homme a été lancée pour retrouver le suspect décrit comme un homme noir, de forte corpulence au crane rasé.D’après la police de Cleveland, la victime s’appelle Robert Godwin Sr. Il rentrait chez lui à pied après avoir fêté Pâques avec ses enfants avant cette tragique rencontre...