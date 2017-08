SPORT

Vidéo - Mathilde Zampieri ou la "vahine i te moana"

Mercredi 9 Août 2017 à 10:23 | Lu 47 fois

WINDSURF - Mathilde Zampieri, Tahitienne de 16 ans et windsurfeuse professionnelle, a dévoilé sur son compte FaceBook, le teaser du documentaire "Girl in the sea" tourné à Raiatea.

