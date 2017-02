Vidéo - Mannequin challenge déjanté à l'ISEPP

L'ISEPP ouvre ses portes ce mercredi 8 février de 13h à 18h. Vous pourrez voir son mannequin challenge, mais surtout visiter ses locaux et découvrir ses filières. En particulier celles qui seront ouvertes en 2017 :



- Une licence de sciences sociales, parcours Gestion des Ressources Humaines et Sciences du Travail

- Une licence STAPS pour les sportifs



Et les formations déjà en cours à l'ISEPP :



- La licence de sciences de l'éducation

- La licence information et communication

- La licence professionnelle banques assurances



Mike Leyral