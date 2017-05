Vidéo - Let's go Tahiti, ou l'hymne à la joie

CLIP - La chanson officielle des premiers championnats du Monde de va'a marathon vous est dévoilée en exclusivité dans son intégralité. Dans une ambiance "electropical", où les rames des va'a rythment la cadence, Teiho et Tiheni les interprètes de "Let's go Tahiti", nous emmène en voyage au cœur de la Polynésie, où joie de vivre et paysages enchanteurs se côtoient et où tradition, n'est pas un vain mot.