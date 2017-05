Vidéo - Les prétendantes au titre de Miss Dragon passent l'oral

Rédaction web avec Mata Ihorai et Tamara Sentis

Stress et paillettes ce matin, à l’hotel Manava. Les six candidates au titre de Miss Dragon se préparent à affronter les membres du jury. Parmi eux, le vice-président Teva Rohfritsch, le président de l’Assemblée Marcel Tuihani, ou encore la Miss Tahiti Vaea Ferrand."L'oral est très important. Cela permet de voir pour les candidates, si elles sont prêtes, quels sont leurs ambitions et puis elles peuvent bénéficier de conseils pour qu'elles soient plus à l'aise, et prêtes pour la dernière étape.", explique Vaea Ferrand.Chaque candidate a passé 15 minutes seule face au jury à répondre à des questions de personnalité et de culture générale. Pour certaines c’était une grande première, d’autres en revanche sont de vraies habituées.Comme Linda Chung qui a déjà participé à Miss Hong Kong. "Ma grande sœur est Miss Dragon 2009, et j'ai participé à Miss Hong Kong, l'année dernière, où je suis arrivée parmi les trente dernières candidates. A chaque fois j'apprends de nouvelles choses et je me fais de nouvelles copines."Les candidates entament maintenant la dernière ligne droite avant la grande soirée d’élection qui aura lieu samedi prochain, à la Mairie de Papeete, autour du thème des années 80.