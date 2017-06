Vidéo - Les premières baleines à bosse sont arrivées en Polynésie

Rédaction Web

Ces mammifères viennent de parcourir des milliers de kilomètres pour mettre bas dans quelques semaines et d’autres encore tout jeune, réalisent pour certains leur premier parcours d’une grande migration.C’est pourquoi, l'association pour la protection des mammifères marins de Polynésie, Mata Tohora, rappelle que l’observation dans l’eau et sur l’eau doit se faire avec le plus grand respect des animaux afin de les laisser se reposer, se reproduire et allaiter.Des règles d’approche dictées par le Code de l’Environnement sont disponibles sur leur site . Nous vous invitons à les consulter avant vos sorties en mer afin de partager de bons moments sans les déranger pour pouvoir en profiter pleinement. Rappelons qu'en avril dernier, Le tribunal correctionnel a reconnu coupables deux prestataires de services pour ne pas avoir respecté les règles d’approche des baleines.