Vidéo - Les places pour le concert de Ben Harper sont en vente

Comme nous vous l'annoncions en début de mois, Ben Harper considéré comme l'un des artistes majeurs de la scène Folk/Rock internationale se produira place To'ata, le samedi 30 septembre.Né en Californie en 1969, Ben Harper, vient au monde avec dans ses veines du sang d'Indien Cherokee et Africain par sa grand-mère paternelle et la mélancolie des peuples de l'Europe de l'Est hérités du côté maternel. Le mélange de ses origines donne toute son originalité à sa musique.Ce guitariste hors pair, est auteur, compositeur et interprète. Son style est très lié à son jeu de guitare. Ce dernier se base sur les sonorités des guitares de marque Weissenborn (marque de guitare Hawaiienne en bois rare appelé le Koa) et autres Lap-steeet sur la technique de slide.Les morceaux de Ben Harper couvrent toutes les variations de la musique noire américaine, partant du blues et se prolongeant jusqu'au : folk, rock, funk, reggae, soul, et bien d'autres couleurs musicales.Ben Harper avec 20 ans de carrière, 14 albums et 2 Grammy Awards(celui de la meilleure performance pop et celui du meilleur album traditionnel soul-gospel) viendra à la rencontre du public Polynésien le samedi 30 septembre prochain pour interpréter tous ses tubes à To’ata !La place de concert en prévente (jusqu’au 15 juillet) est à partir de 5 000 XPF en fosse debout, 5 500 XPF et 6000 XPF dans les gradins sur les côtés, 6 500 XPF en face dans la tribune officielle en bas, 7 000 XPF en face dans la tribune officielle en haut.et 8 000 XPF en front scène debout.Il est possible d’acheter sa place directement en ligne sur : http://4events-pacific.com/billetterie-concert-ben-harper-a-tahiti/ ou en dans les points de ventes suivants :Centre Vaima / Plaza haute – PAPEETEPacific Plaza / Galerie Carrefour – FAA’AMoana Nui / Galerie Carrefour – PUNAAUIA