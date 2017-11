Vidéo - Les équipes de Bora Bora prêtes pour la Hawaiki nui

Rédaction web avec Wilson Godfrey

Mais avant d’en arriver là, les équipages se sont entrainés durement. C’est le cas par exemple des 12 équipes de Bora Bora qui feront tout pour monter sur le podium cette année.On prépare les pirogues, on ajuste les coups de rames, les équipes de Bora Bora se préparent depuis plusieurs mois pour ce grand rendez-vous du vaa et certaines ont dû composer avec de nouveaux équipiers. "La base est restée la même mais j'ai du prendre de nouveaux rameurs parce que d'autres ont commencé à travailler, donc... plus de liberté, on va dire. Mais l'équipe est prête, il n'y a plus qu'à... maintenant, on attend le jour J " nous précise Pascal Duhal, l'entraineur des Tamarii Povai va’a, arrivés 12l’an dernier.Popora te hoe mamu aussi compte de nouveaux rameurs, mais cela ne devrait pas poser problème. Pour leur entraîneur, Clovis Tropé, ils sont suffisamment préparés: "beaucoup de jeunes, c'est des nouveaux gars aussi. ils n'ont pas l'expérience mais ils ont le punch, ils sont forts physiquement, mentalement. Moi je suis là pour donner les consignes et ils les suivent".Depuis quelques semaines, les préparations se sont intensifiées, en plus des sessions sur l'eau, les rameurs s’entraînent à terre pour travailler leur musculature. Arrivés 5à la Tahiti Nui Vaa, Popora te hoe mamu reste confiant. L'équipe vise une place parmi les 5 premiers et plus loin elle ira mieux ce sera nous confie Clovis Tropé.Il faudra aussi compter avec les juniors de Tamarii Faanui. Ils comptent bien monter sur le podium cette année. Leur capitaine Teanavai Pahuiri estime que son équipe est prête, il espère qu'ils prendront un bon départ pour terminer la course en beauté et que les équipes de Bora Bora remporteront une bonne partie des courses.Les équipes de Bora Bora comptent quelques-uns des meilleurs rameurs du fenua. La perle du Pacifique ne vient pas à la Hawaiki Nui pour faire du tourisme.