Vidéo - Les chrétiens fêtent l’ascension du Christ

L’Ascension est le prolongement de la fête de Pâques. Elle a lieu 40 jours après la résurrection du Christ et 10 jours avant la Pentecôte. Ce jour-là, le fils de Dieu est élevé au Ciel pour annoncer sa présence en tant qu’Esprit Saint et continuer à guider les humains .



En 2015, un amendement de la loi Macron défendu par Éricka Bareigts, prévoyait de réagencer les jours fériés catholiques. Le lundi de Pentecôte, l ’Ascension ou la Toussaint auraient pu être supprimés par des jours fériés d'autres confessions religieuses.



À l'époque, ce projet de loi avait fait polémique. Le sujet réapparaît aujourd’hui et des rumeurs courent sur internet. Ce matin, le prêtre Bruno Mai nous a fait part de ses craintes.



« Si c’est vrai, il est en train de descendre le peuple de Dieu et de privilégier les musulmans (…) s'il veut supprimer l’ascension car soi-disant, il y a beaucoup de férié à cause des catholiques, c’est la chrétienté qu’il supprime. C’est l’histoire qu’il est en train de bafouer. Ce sont les chrétiens qui ont bâti Europe » a-t-il affirmé avant sa messe.



Rassurez-vous, ces rumeurs sont fausses. L’amendement a été rejeté en bloc par les sénateurs en 2015. Quant à Emmanuel Macron, il indique dans son programme, ne veut pas supprimer les jours fériés chrétiens en métropole ou dans les territoires d'Outre-Mer.