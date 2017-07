Vidéo - Les centres aérés ou comment occuper ses enfants

Rédaction web avec Oriano Tefau et Juliano Tautu

Ces enfants sont accueillis depuis la semaine dernière au stade Louis Ganivet à Puurai. Tous les matins un bus effectue le ramassage des enfants dans les quartiers. Ils sont accueillis dès 7h30 et cela jusqu'à 15h30. Certains enfants arrivent dès 6h30 et pour ceux-ci, un petit déjeuner leur est offert.Pas moins de 104 enfants âgés de 6 à 12 ans sont sous la responsabilité d'un personnel qualifié, composé d’une dizaine d’animateurs en plus des éducateurs et des intendants.Les enfants sont dispatchés dans plusieurs groupes et participent à diverses activités sportives, mais aussi des jeux multimédia ou encore des excursions.Ce que nous explique Elizenda Moana, directrice du centre CSLH Tefana foot-ball. "Outre les activités sportives classiques, foot, basket, sport de combat etc… On leur propose aussi de faire du karting à Papenoo, on les emmène au cinéma et parfois à la plage".Si les enfants se montrent ravis par ces activités, les parents aussi. Les gamins sont tellement exténués par leur journée que ceux-ci à peine arrivés chez eux, se douchent, mangent et vont se mettre au lit, cela au grand étonnement des adultes qui ne s'en plaignent pas.Ce matin un groupe de pensionnaire s’est essayé au va’a. Une sortie en mer du côté du lagon qui leur a permis de découvrir les rudiments de ce sport. Le centre aéré fermera ses portes le vendredi 28 juillet prochain mais en attendant les pensionnaires auront le temps de profiter de vacances ensoleillées et ludiques.