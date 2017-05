Vidéo - Les Tiki Toa en quart de finale

Rédaction Web

Mais pour se qualifier pour les quarts de finale, il fallait que les Tahitiens battent la Pologne, et surtout que le Brésil fasse de même contre le Japon. En gros les Tiki Toa n'avaient pas leur destin en main. Et c'est des tribunes que les Tiki Toa ont regardé le Brésil l'emporter largement contre le Japon, non sans stress, comme nous le confie, Heimanu Taiarui: "On étaient pas bien dans les tribunes, on stressait. On voyait le score trois à trois, et pour nous ce n'était pas le Brésil. Après ils ont joué leur jeu, et ils ont remporté facilement le match."Quant au quart de finale, "On va jouer le Paraguay, et toutes les équipes qui parviennent à ce stade sont fortes. Mais je pense que le Paraguay est un peu fatigué".Jeudi les Tiki Toa ouvriront donc les quarts de finale et affronteront le 1er du groupe C : le Paraguay, à partir de 9h30. Mais le Portugal, deuxième du groupe C, poursuit sa course... Et si les deux équipes gagnent leurs deux prochains matchs, elles pourraient donc à nouveau se retrouver en finale. Un digne remake de la finale du dernier mondial à Tahiti. En espérant que le scénario change.