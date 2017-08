Vidéo - Les Tahitiens peaufinent la chorégraphie du clip de la Coupe du Monde de Ori Tahiti

Rédaction Web avec Esther Parau-Cordette

"C'est un événement important, parce qu'il doit rassembler tous les Polynésiens autour d'une fête. C'est vraiment un moment de rassemblement", explique Mataini Kainuku, chef du groupe Nonahere, et président du Heiva international et de la Coupe du Monde de ori Tahiti.Pour cette grande fête du ori tahiti, plus de trois cent étrangers sont attendus. "C'est le premier concours qui s'ouvre à l'international, avec des Polynésiens. Rien à voir avec le heiva qui est un évènement local, là c'est international. L'idée est de réaliser un clip vidéo pour inviter tout le monde. Ce sera une fête qui doit être accessible à tous. C'est pour cela que j'ai ouvert un recrutement qui s'adresse à ceux qui aiment la danse tahitienne."Solo ou en groupe, toutes les catégories seront représentées. "En danse et en musicien. Nous ouvrons aussi la catégorie musicien solo. Nous avons déjà des candidatures locales concernant la catégorie solo en danse."Les premiers coup de "manivelle" du tournage sont prévus pour le 1et 8 octobre. Deux dates pour avoir des plans et paysages différents, montrant toutes les facettes de la Polynésie.