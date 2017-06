Vidéo : Les All In One de retour à Tahiti

Les huit danseurs du groupe All In One sont sortis de la zone sous douane en brandissant leurs trophées : familles et supporters étaient venus les couronner et les féliciter, mercredi soir, à l’aéroport.



Un orchestre, installé entre le Salon d’honneur et la salle d’embarquement a accompagné quelques pas de danse. Les vainqueurs de la finale France du concours Hip Hop International ont remercié le public venu les accueillir puis ont interprété un extrait de leur show, pour le plus grand plaisir des fans et des voyageurs.



Retrouvez les All In One dans le journal de TNTV ce jeudi 8 juin.

Laure Philiber