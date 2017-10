Vidéo- Lenni-Kim, le plus jeune participant de l'histoire de DALS, a bluffé les juges

Rédaction web

Lenni-Kim est également comédien. Il a joué dans la série Les beaux malaises et dans le film Le pacte des anges. "Ces derniers temps, j’ai mis le métier de comédien un peu de côté pour me consacrer à mes projets musicaux; je n’ai pas le temps de tout faire..., a confié le jeune homme à TVA Nouvelles Cela dit, je n’ai pas l’intention d’arrêter le jeu".Pour sa première prestation dans Danse avec les stars samedi soir, Lenni-Kim a montré qu'il savait aussi danser. Les juges ont été bluffés par son quick-step, une danse complexe et très rapide, sur une chanson du film La La Land. Le jeune apprenti danseur était accompagné de Marie Denigot.