BUZZ

Vidéo - Le photographe et l'oiseau

Mercredi 3 Mai 2017 à 09:22 | Lu 99 fois

VIE ANIMALE - En général, le travail du photographe animalier est de capturer l'image d'un animal, et non de le capturer tout court. Sauf cas exceptionnel. Et celui-ci, c'en est un.



Krzysztof Chomicz était à la recherche d'un sujet à photographier près des marécages de Swinoujscie, en Pologne, quand il a repéré un grand oiseau de proie englué dans la boue. Il savait que s'il n'agissait pas rapidement, l'oiseau finirait par étouffer. Il s'est alors porté à son secours. Un sauvetage épique.



Rédaction Web



PRESIDENTIELLE | SOCIÉTÉ | CHAMPIONNAT DU MONDE DE VA'A | FenuaHeroes | FAITS DIVERS | POLITIQUE | SPORT | CULTURE | BUZZ | MONDE | Pharmacies et Médecins de Garde | L'IMAGE DE LA SEMAINE | EMISSION WEB | TE AITO | Bodyboard