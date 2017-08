Vidéo - Le musée de Tahiti et des îles fait peau neuve

Le musée de Tahiti et des îles a inauguré ce jeudi ses panneaux photovoltaïques. Une installation décidée dans le cadre de la politique énergétique du Pays. "Il y a un programme qui a été mis en place pour équiper les services et établissements du Pays en énergie renouvelable. C'est bien de dire aux gens de s'équiper en panneaux photovoltaïques, mais c'est bien aussi de montrer l'exemple", estime le ministre de la Culture et de l'Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu. "On a voulu commencer par le musée parce que c'est un établissement qui consomme de l'électricité 24h/24."

Les panneaux photovoltaïques devraient permettre au musée de réaliser une économie de 30%, "ce qui représente entre 3 et 3.5 millions par an." Coût de l'installation : 12 millions qui devraient être amortis "en 5-6 ans" selon le ministre.



Le musée se met aux énergies renouvelables, mais pas seulement. De gros travaux de réaménagement sont prévus. "Ça fait plus de 10 ans que le musée de Tahiti et des îles souhaite rénover et réorganiser la salle d'exposition permanente. (...) On est en phase d'avant-projet avec l'architecte et un scénographe parisien pour refaire la salle d'exposition permanente et l'auditorium du musée", explique Miriama Bono, directrice de l'établissement. "Concrètement ce qui va changer c'est qu'on va avoir une salle d'exposition permanente beaucoup plus grande puisqu'on passe d'environ 900 m2 à plus de 1400m2. Donc on va augmenter la surface. On va aussi complètement changer la scénographie. Maintenant on a des petits îlots et là on va avoir une grande salle".