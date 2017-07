Vidéo - Le label réserve de biosphère de Fakarava renouvellé

Les représentants de 16 pays du Pacifique, de « l’Union Nationale pour la Conservation de la Nature » et des représentants des organisations et services locaux participent au séminaire "Puke Ora no Fakarava". Une rencontre qui doit permettre de renforcer la collaboration régionale pour mieux protéger les espaces terrestres et marins ainsi que les espèces qui y vivent. L’expérience du comité de gestion de Fakarava pourrait aider d’autres atolls.



Fakarava est l’une des plus anciennes et l’une plus vastes réserve de biosphère au niveau national. En 1977 déjà Taiaro était le premier atoll à bénéficier de ce classement qui a été étendu à l’ensemble de la commune de Fakarava en 2006.

Aratika, Fakarava, Kauehi, Niau, Raraka, Taiaro et Toau, 7 atolls font partie de cette réserve de 2682 km², soit 118 km² de terre et 2564 km² d'espaces marins.