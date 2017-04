Vidéo - Le glas a sonné pour Aorai Tini Hau

Edouard Fritch a assisté, au début des travaux de déconstruction de la salle Aorai Tini Hau, et à la présentation des aménagements qui doivent être réalisés prochainement sur ce site.



"Une page de l'histoire se tourne. Une page de l'histoire qui remonte à 1985." explique Edouard Fritch, relatant l'historique du site. Suite aux évènement de Nouvelle-Calédonie en 1984, qui devait recevoir le Festival des Arts, il a fallut trouver en urgence un site pour organiser cette manifestation. "La Polynésie s'est proposée pour l'accueillir, et ce fût le début de l'histoire de cette salle. Elle a été construite en un temps record par une entreprise locale, et depuis, elle a servi pour beaucoup d'évènements."



Et de citer, manifestations religieuses, meetings politiques, concerts, et foires d'exposition. Si la salle a été quelques temps mis à la disposition d'associations pour l'organisation de bals, cette activité a vite été arrêté, suites aux nuisances sonores et aux plaintes du voisinage qui en découlaient.



Mais ce mercredi, sonnait le glas de cette édifice qui date de plus de trente ans. La salle montrait des faiblesses, et la façade qui fait face à l'océan a payé son tribut à l'air marin.



"Aujourd'hui, il faut prendre une décision, et nous l'avons prise. Aorai Tini Hau évoluera, et cela rejoint quelque part, un projet communal qui est celui de l'ouverture de ce site au public, et c'est le projet qui est aujourd'hui en voie de construction."