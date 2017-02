Vidéo - Le clip de Vaiana... dans la vraie vie

Rédaction web

Entreprises et marques continuent de surfer sur la vague du dernier Disney. Et ça fonctionne ! La société Huf Media à Hawaii a réalisé un clip devenu viral : celui de How far i'll Go, la chanson de Vaiana... mais dans la vraie vie.Tournée dans l'archipel du Pacifique Nord, la vidéo met en scène Kaylee Shimizu, jeune chanteuse, déguisée en Vaiana. L'occasion de promouvoir ce jeune talent. Le village de Vaiana a même été reconstitué pour l'occasion. On voit aussi la grand-mère de la fillette. Il ne manque que Pua et Hei Hei...Publiée le 18 janvier, la vidéo a déjà été vue plus d'un million de fois sur YouTube.