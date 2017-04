Vidéo - Le Pays veut attirer davantage de supers-riches

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas

Ils sont une cinquantaine à arriver en jet privée chaque année sur le tarmac de Tahiti-Faa’a pour des vacances d’exception. À bord de yachts à plusieurs centaines de millions de dollars, ces grandes fortunes sillonnent nos eaux pour le plus grand bonheur des finances du Pays. Le yachting de luxe renfloue les caisses à hauteur d’un milliard de francs tous les ans ! Les prestataires de services, les agents maritimes et les concierges de luxes se partagent la plus grosse part du gâteau.Mais le Pays souhaite attirer davantage de supers-riches. « Il faut renforcer notre attractivité pour que les bateaux franchissent le canal du Panama et viennent dans le Pacifique », explique Stéphane Renard, de Tahiti House Club. Et pour continuer à satisfaire cette clientèle exigeante, la CCISM forme chaque année des « hôtesse-marine », pour travailler sur ces yachts de luxes. « C’est beaucoup d’entretien. Ils sont très exigeants. C’est un autre monde », témoigne Hina, tout juste diplômée ce matin.Si ces touristes fortunés sont surtout à la recherche de calme et d’anonymat, le Pays souhaite attirer une nouvelle cible. « Ceux qu’on aimerait faire venir cherchent une activité festive un peu plus affirmée ».Les vacances de Barack Obama à bord du le Rising Sun est une publicité inespérée pour la Polynésie. D'autres célébrités milliardaires prendront probablement cet exemple pour choisir leur prochaine destination de vacances ...