Vidéo - La chorégraphie de All in one sur How Far I'll Go

Rédaction web

Les 8 danseurs de la formation All in one ont publié la vidéo d'une chorégraphie sur la chanson du dessin animé Vaiana : How Far I'll Go. Une vidéo pour inciter les internautes à les aider dans leur projet : partir en métropole en mars représenter le fenua pour la sélection du concours Hip Hop International. Un événement qui aura lieu à Las Vegas. Une cagnotte a été ouverte sur le site Helloasso.com Les frais de déplacement en métropole se portent à 2 400 000 Fcfp.All in One a obtenu le deuxième prix au Upa Nui 2014, et premier prix en 2016.