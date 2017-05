Vidéo - La boccia ou la pétanque adaptée

Rédaction Web avec Laure Philiber

Quatre équipes mixtes d'élèves valides et à mobilité réduite s'affrontaient, ce jeudi matin, à St Joseph dans un tournoi de boccia. Une forme de pétanque adaptée. "C'est a peu près les même règles, sauf qu'il y a des zones sur le terrain qui n'existent pas sur un terrain de pétanque, et les balles sont lestées, car elles sont en mousse et non en acier comme à la pétanque" explique CeliaLes élèves sont rapidement conquis. Tous parviennent à participer malgré la nature de leur handicap. Et les tirs sont ciblés. Emilienne pratique la boccia depuis quelques temps, et elle ravie. "C'est comme la pétanque, mais adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cela me plaît beaucoup et je veux y jouer tous les jours."Mais les élèves de la Fraternité chrétienne ne s'intéressent pas seulement à la Boccia. Tout au long de l'année, ils suivent la ronde tahitienne et sa préparation. C'est grâce à un partenariat avec les organisateurs de cette compétition qu'ils ont pu enrichir leur panel de sports adaptés."Ils participeront pour la deuxième année consécutive avec toujours le même but, s'intégrer à la ronde tahitienne et à l'issue, dégager des fonds pour financer l'achat de matériel sportif comme nous l'avions fait en 2016." explique Benoît Rivals, organisateur de la Ronde Tahitienne.Cette année, les élèves tiendront un stand sur la Ronde Tahitienne pour faire découvrir au public l'handisport, et cerise sur le gâteau, certains d'entre eux feront un tour d'honneur avec Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France, qui est attendu samedi soir à Tahiti. La Ronde Tahitienne, elle, aura lieu dimanche 21 mai.