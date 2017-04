Vidéo - La Nouvelle-Zélande victime d'inondations

Rédaction Web

Des inondations importantes ont bloqué les routes, fait fermer les écoles et obligé des centaines de personnes à évacuer l'île du Nord de la Nouvelle Zélande mercredi, alors que la queue du Cyclone Debbie apportait des pluies intenses sur le pays.Dans le sud d'Auckland, 19 000 personnes ont été privés d'électricité suite à une panne massive. Les services d'urgence sont sur le pied de guerre.Aucun décès n'a été signalé mais les autorités ont averti que le pic des précipitations devait arriver mercredi soir et pourrait apporter jusqu'à l'équivalent de trois mois de pluie en une journée dans certaines zones. La météo annonce de fortes pluies jusqu'à jeudi, sur l'île du Nord et la côte de Kaikōura dans l'Île du Sud.