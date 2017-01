Vidéo - "La Montagne" de Game of thrones a perdu à un championnat... de lancer de machine à laver

Si La Montagne avait beaucoup de supporters, cela n'aura pas suffi à lui faire remporter la compétition. Le Lituanien a lancé sa machine 4,13 mètres. La Montagne n’a pu atteindre "que" 3,97 mètres... Les appareils pesaient chacun 46 kg.

C'était la 5e fois que les deux hommes s'affrontaient afin de tenter de battre un record. Pour La Montagne, la prochaine fois sera peut-être la bonne.



Hafþór Júlíus Björnsson alias La Montagne dans la série Game of Thrones, est un adepte des concours de force. Élu deux fois homme le plus fort d'Europe, l'Islandais a tenté de battre un nouveau record : celui du lancer... de machine à laver.Il a affronté le Lituanien Zydrunas Savickas, lui aussi déjà élu homme le plus fort d'Europe.