Vidéo - La Commune d’Uturoa a son Utilbus

Un véhicule flambant neuf, climatisé, confortable et puissant, d’une capacité d’accueil de neuf places, entièrement financé par des sponsors du fenua, 13 au total et mis à disposition, par voie de convention. Ce concept est à l’initiative de la Société Utilcom. Avec cette nouvelle acquisition, la commune va pouvoir améliorer ses services aux administrés, notamment celui qui relève du social et associatif.



Ecoutons Sylviane Terooatea, maire de la Commune d’Uturoa, au micro de Rony Mou-Fat