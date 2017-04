Vidéo - La 2ème édition du concours Ta'iri Paumotu se prépare

Il devait avoir lieu tous les deux ans... mais les nombreuses demandes ont conduit la Maison de la Culture et le Conservatoire à reconduire cette année le 2ème concours de Ta'iri Pa'umotu.



L'année dernière 18 groupes avaient participé à la 1ère édition de l'événement. Ouvert aux pratiquants professionnels et amateurs regroupés en formations de 4 ou 5 musiciens, le concours vous permettra d'illustrer vos talents durant 5 à 8 minutes.. Création ou reprise, avec ou sans interprétation vocale, vous devrez combiner trois rythmes choisis parmi les styles kaina, valse, pata'uta'u, marche, samba, foxtrot, rumba, rock et reggaeton.



Pour Fabien Dinard, directeur du Conservatoire : "C'est l'occasion de faire découvrir ce style à la nouvelle génération. C'est technique. Les jeunes s'intéressent à ce qu'il se passe ailleurs alors qu'à côté d'eux, il y a des traditions et des savoirs". L'établissement pourrait ouvrir un module de formation pour cette discipline : "Un apprentissage de ta'iri pa'umotu est à l'étude. Peut-être l'année prochaine ou dans deux ans en fonction de la demande".



Vous avez jusqu’au 3 mai pour finaliser vos inscriptions. Il ne vous restera plus qu’à vous entraîner jusqu’au 5 mai, jour du concours. Rendez-vous à partir de 18h sur le Paepae a Hiro. Au cours de cette soirée vous serez jugé par 5 membres du jury et c’est peut-être VOUS qui succéderez à Tamariki Taenga ! TNTV rediffusera l'événement le 11 mai à 19h30.



Cahier des prix :

1er prix 200 000F CFP

2ème prix 150 000F CFP

3ème prix 100 000F CFP



Prix spécial jeunesse 50 000F CFP

Prix spécial (à la discrétion du jury) 50 000F CFP



Rédaction web