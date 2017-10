Vidéo - La 13e Miss Popa'a est Létitia... commissaire aux comptes

La 13e Miss Popa'a a été élue vendredi soir au restaurant Captain Bligh à Punaauia. Cette année, le casting a été plutôt difficile. Peu de candidates se sont présentées et l'événement a bien failli ne pas avoir lieu.

Elles étaient finalement 6 à concourir pour le titre de représentante de la communauté popa'a au fenua.



C'est finalement Létitia, 24 ans, qui a été élue. "C'était une expérience à tester donc je me suis lancée". La jeune femme a été surprise de décrocher la couronne. "Je suis venue un peu défaitiste. Il y en avait qui étaient vraiment très motivées pour gagner. J'étais plus cool. C'est une surprise."



La nouvelle Miss Popa'a est... commissaire aux comptes. Lors de la présentation des candidates fin septembre, elle expliquait : "J'ai vu l'annonce sur Internet. Un ami m'a dit "c'est totalement pour toi !", du coup il m'a inscrite. (...) Un commissaire aux comptes peut très bien faire Miss Popa'a, y'a pas de problème."