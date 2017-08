Vidéo - L'humoriste Fabien Le Castel "maboul" pour le JT de TNTV

PRATIQUE



Vendredi 25 août 2017 à l’hôtel Sofitel de Moorea à 20h



Jeudi 31 août, les vendredi 01, samedi 02 à partir de 19h30 et dimanche 03 septembre 2017 à 17 heures au Petit théâtre de la Maison de la culture.



Billets en vente dans les magasins CARREFOUR, à RADIO 1 FARE UTE et sur tickets-pacific.pf



TARIFS :

3 500 Fcfp et 4 500 Fcfp

Enfant de – 12 ans : 2 500 Fcfp

MOOREA :

3 500 frs en pré vente ( 4 000 Fcfp le soir de la représentation)

Enfant de – 12 ans : 2 500 Fcfp