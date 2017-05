Vidéo - L'homme qui a vu l'ours

Rédaction Web

C’est une impressionnante vidéo qu’a filmé et publié sur YouTube lundi Dušan Vinžík. Alors qu’il faisait du VTT de dans les montagnes slovaques, il Slovaque a assisté à une scène effrayante. Un gros ours brun a surgi devant lui et a commencé à courir après un autre cycliste, qui descendait à vive allure.L’homme, qui filmait, a crié pour alerter son ami, qui a continué sa lancée avant de s’arrêter quelques mètres plus loin. S’il s’était arrêté sur le coup, il aurait pu être attaqué par l’ours.