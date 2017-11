Vidéo - L’écrivain Marcus Malte au salon du livre

Le thème de cette année, c’est le ver… de terre, mais pas seulement. Fiez-vous à votre oreille, et entendez, selon votre humeur et votre sensibilité, le verre de la bouteille, le vers du poète, le vair de la pantoufle de Cendrillon, ou un beau vert naturel. Le salon du livre vous propose de nombreux ateliers autour de ces trois phonèmes, que vous pourrez décortiquer autant qu’il vous plaira.Parmi les auteurs, illustrateurs, traducteurs, blogueurs, artistes, poètes et performeurs venus de Polynésie, mais aussi du monde entier, le plus prestigieux est sans doute Marcus Malte. Ce romancier prolifique a travaillé de nombreux genres littéraires, mais surtout la littérature de jeunesse et le roman policier.Vous pourrez aussi découvrir un petit bijou de littérature… dont pas un auteur n’est écrivain ! « Le dire et l’écrire » a permis à 500 Polynésiens anonymes d’écrire librement ce qu’ils avaient sur le cœur. Et ce sera probablement l’un des plus beaux livres du salon, si l’on en croit le Président de l’association des éditeurs, Christian Robert :