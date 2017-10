Vidéo - L'atterrissage spectaculaire d'un A380 ballotté par les vents

​Rédaction web

Un passionné d'avions a filmé un atterrissage hors du commun à Düsseldorf en Allemagne. "J'ai filmé quelques milliers d'atterrissages dans plusieurs aéroports d'Europe au cours des dernières années, mais cet atterrissage d'un Airbus A380 était extrêmement difficile et extraordinaire", peut-on lire en commentaire de la vidéo postée sur la chaîne YouTube Cargospotter.L'avion a été ballotté par les vents. Et pour cause : l'Allemagne a subi la tempête Xavier, l'une "des pires de ces dernières années".Sur la vidéo, on voit l'Airbus de la compagnie Emirates s'approcher doucement de la piste. Mais lorsqu'il atterrit, tout l'appareil bouge de gauche à droite pendant un moment qui a dû sembler interminable aux passagers.Postée jeudi sur YouTube, la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois.