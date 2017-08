Vidéo - L'assomption ou l'élévation de Marie

Rédaction Web avec Sophie Guébel et Juliano Tautu

L’Assomption a une fois encore cette année rassemblé de nombreux fidèles. Dès 7h30, ce matin, ils étaient des centaines réunis sous le préau de l’école St Hilaire pour écouter les enseignements du Père Abraham."Nous sommes ici pour commémorer l'assomption de la Vierge Marie. Elle est montée corps et âme au ciel. C'est l'occasion pour nous de se préparer à cette fête, et continuer à la prier et vénérer. Elle est très importante dans notre vie, car c'est Dieu qui l'a choisie pour porter l'enfant Jésus.", explique cette paroissienne.Cette journée représente aussi une occasion pour l'Eglise de raffermir la foi des catholiques, si il en était besoin. "Aujourd'hui c'est une journée spéciale. Nous avons voulu rassembler les paroissiens de St Joseph, afin de célébrer l'assomption de Marie au ciel. Dans ce but nous avons organisé un pèlerinage qui partait de l'école de St Hilaire, jusqu'à l'église St Joseph où s'est tenue une messe d'action de grâce en mémoire de Marie.", confie le père Abraham.Marie, pour les catholiques, est la mère de Jésus, la mère du sauveur, et la mère de l'humanité. "C'est une femme importante. Elle a une mission: nous donner son fils pour que nous puissions l'accueillir."Dans son homélie, le père Abraham s'est appuyé sur l'humour pour faire passer son message. L'humour, un médium qui peut étonner de la part de l'Eglise qui nous a peu habitué à ce ton. "L'humour est important. Avec l'humour, on peut saisir l'attention des gens, de façon à ce que la foi soit vivante, joyeuse et enthousiaste. L'humour fait vivre.", assure le père Abraham.Et pour fêter l’élévation de la vierge Marie au ciel, les enseignements ont fait suite à une procession mariale. En tête de cortège, la statue de la Sainte Vierge. La marche de l’assomption a été rythmé par des chants et des prières. "Je sais que la mère du sauveur, elle est là pour nous tous. Merci Seigneur" conclut cette fidèle.La procession s’est achevée par la messe d’assomption à l’église St Joseph. Dans son homélie, le père Abraham a invité chaque pèlerin à s’imprégner de la parole de dieu source de vie. Comme en Polynésie, de nombreuses processions ont eu lieu dans le monde entier pour célébrer la gloire de dieu à travers la vierge immaculée conception.