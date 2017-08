Vidéo - L'Ebike ou la balade assistée

Rédaction Web avec Maité Mai et Brandy Tevero

Mehdi Gabrillargues, représentant de la marque en Polynésie nous en dit un peu plus. "Les Ebike, sont des vélos accessibles à tout le monde. Sportif aguerris ou non. Sur le guidon, Il y a une console avec différents modes qui sont proposés. Ces modes correspondent au niveau d'assistance du moteur".Si l'on veut se dépenser, on passe en mode Eco et le vélo vous assistera selon un certain pourcentage, et si vous voulez gravir des côtes, type le Belvédère ou le Taharaa, il suffit de changer de mode. La console vous fournit aussi des renseignements concernant l'état de charge de la batterie, le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir avec ce qu'il vous reste comme énergie.Avec 100 km d'autonomie, une fois la batterie chargée, il y a de quoi faire de belles balades. Différents types de vélos sont proposés. Trial, urbain, enduro etc… de quoi satisfaire toutes velléités d'évasion.Cela fait un peu plus d'une année que ces vélos sont disponibles sur le fenua et les premiers acheteurs étaient des personnes qui désiraient acquérir un moyen de transport moins couteux qu'une auto ou un scooter pour se rendre au travail.Pour s'offrir ce beau joujou, il vous faudra débourser 300 000 fcfp prix de départ. Certes si le coût peut en refroidir quelques-uns, songez aux économies d'essence, d'assurance et le bienfait pour la santé, et l'environnement. Une fois ces paramètres étudiés, peut être que vous vous lancerez dans l'achat d'un de ces petits bijoux de technologie.