Vidéo - L'Australien Julian Wilson remporte la Billabong Pro Tahiti 2017

Rédaction Web avec Karim Mahdjouba

Il est le grand vainqueur de La Billabong Pro Tahiti 2017. Julian Wilson s’est imposé cet après-midi sur le spot de Teahupo’o au terme d’une finale exceptionnelle. Face au Brésilien Gabriel Médina, finaliste l’an dernier et vainqueur en 2014, l’Australien s’est imposé dans les cinq dernières minutes.Mieux, à douze minutes de la fin de cette finale de 35 minutes, Julian Wilson était combo. Cela signifie qu’il devait encore surfer deux vagues pour rattraper son retard sur le Brésilien. Médina avait en effet bien commencé. Rapidement il prend deux vagues et surtout le large au score. Il totalise 17.87 points à moins d’un quart d’heure de la fin.Mais Wilson n’a pas dit son dernier mot. Une première vague notée 9.23 lui permet de sortir de la zone de combo.Et alors que Medina essaie d’améliorer en vain son score total, Wilson prend son temps. Une série arrive. Il s’engouffre dans le tube sort avec le souffle et signe un 9.73 points, presque la perfection.Medina, qui avait lui enregistré un 10 sur 10 plus tôt dans la journée, prend une bombe juste derrière. Mais pour la quatrième fois de cette finale, il ne sort pas du tube. Julian Wilson peut lever les bras au ciel. Il vient de signer sa première victoire à Teahupo’o.Julian Wilson se classe cinquième au rang mondial avec 33.200 pts. Gabriel Medina est septième avec 29.000 points. Jordy Smith passe en tête du classement avec 37.850 points. Michel Bourez reste à la 13ème place avec 20 200 points.