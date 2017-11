Vidéo - Journée de la pauvreté : à la rencontre des SDF de Tahiti

Rédaction web avec Laure Philiber

400 Polynésiens dorment dans la rue, chaque soir. Ce sont les estimations de Père Christophe, Vicaire de Papeete, qui en accueille une partie au sein de la cathédrale toutes les nuits. Plus de la moitié de la population des Iles du Vent vit avec moins de 100 000 Fcfp par mois selon les derniers chiffres de l’ISPF. Pour la première fois, le Pape François consacre une journée aux personnes pauvres. Elle aura lieu dimanche. À Papeete, c’est tout le week-end qui leur sera dédié à l’initiative de Père Christophe.Tahiti Nui télévision est allée à la rencontre de deux quinquagénaires qui vivent loin du confort.Elie, 53 ans, vit depuis 5 ans sous le pont de la rivière Nahoata. "Quand il pleut, l'eau monte. On est obligés d'aller à l'église Sainte Trinité. On est trois à dormir ici (sous le pont, NDLR)."Les matelas sont posés sur des cartons à 2 mètres au-dessus de l’eau… En guise de cuisine : une grille et deux récipients chauffés par un feu en bord de rivière. Le garde-manger : l’armature du pont… "On cuit le ma'a, on mange. Le matin on boit le café et on va au travail" Et une douche aménagée grâce à une fuite sur le réseau d’eau courante…Au bout de la digue de Motu Uta, Patu qui vit depuis 5 ans dans une cabane de fortune construite avec des débris et des bâches.Eau potable, nourriture, matelas… Patu tente de survivre comme il peut. Depuis qu’il est majeur, il a appris à compter uniquement sur lui-même.Pour tous les Patu et les Elie de Tahiti : Père Christophe organisera samedi et dimanche des actions dédiées. Dimanche, à 8 heures une messe sera dite en leur faveur.