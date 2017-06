Vidéo – JC Bouissou: "Marcel Tuihani s'est toujours déclaré comme étant autonomiste et républicain"

Rédaction web

"Ce n'est pas quelque chose qui a été manigancée d'une certaine manière, c'est une décision, manifestement qui a été murie. C'est quelque chose que bon nombre d'entre nous, avons vécue par le passé." Et d'énumérer, un rictus amusé aux lèvres, "En 2004, 2005, 2006, 2007, bref, nous sommes en 2017 aujourd'hui."Pour lui, "C'est quand même un évènement ce qui vient de se produire. Marcel Tuihani junior, est président de l'assemblée. Il est le président d'une institution, et l'on peut dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné et qui a toujours souhaité soutenir l'action de ce mouvement politique qui s'est toujours déclaré comme étant autonomiste et républicain."Jean-Christophe Bouissou subodore que "Peut-être, les décisions récentes (NDLR: le ralliement à Marine Le Pen) ont provoqué un choc émotionnel, pour ne pas dire philosophique, dans l'encadrement du Tahoeraa."Quoiqu'il en soit, le Tapura reste concentré sur la course aux législatives et appelle tout le monde à voter pour ses candidats. "Dans le cadre du deuxième tour qui point à l'horizon, nous voulons faire en sorte de rassembler tous les autonomistes. Au lieu de pointer du doigt nos différences, nous appelons à l'union pour que nos représentants qui souhaitent que ce pays reste sous l'égide de la République française, puissent taire leurs différents pour voter pour les seuls candidats qui peuvent remporter cette élection, Patrick Howell, Nicole Sanquer et Maina Sage."