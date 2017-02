Vidéo - Iris Mittenaere : "On peut être Miss Univers et intelligente !"

Rédaction web

Miss France 2016 Iris Mittenaere est devenue Miss Univers le 29 janvier dernier. Depuis, elle a entamé sa nouvelle vie aux Etats-Unis, à New York. La belle fait le tour des médias américains. Et elle a déjà séduit les Américains.Lundi, elle était l'invitée de la célèbre émission Good Morning America. Elle en a profité pour lancer un coup de gueule (à 4:20 dans la vidéo ci-dessous) : "Quand les gens pensent que lorsque tu es Miss Univers ou Miss France, tu ne peux pas étudier ou tu n'es pas intelligente.... C'est quelque chose que je hais ! C'est pour cela que je suis fière d'être Miss Univers et Miss France. Je rappelle que je vais être chirurgienne dentaire. Je ne suis pas qu'un visage, je ne suis pas qu'un sourire ! Je suis beaucoup plus que ça." Le présentateur l'a félicitée pour sa réponse.